Bollettino di statistica: San Marino chiude il 2019 con 33.574 residenti

Bollettino di statistica: San Marino chiude il 2019 con 33.574 residenti.

19, nel mese di dicembre, le nascite sul Titano. 232 nel 2019, di cui 117 maschi e 115 femmine. Il bollettino di statistica aggiorna i dati sulla popolazione sammarinese che cresce di 155 unità – 100 maschi e 55 femmine – anche per immigrazione: in un anno sono stati 369 i nuovi arrivi in Repubblica. 251, invece, i decessi e 195 le persone emigrate. L'anno chiude con 33.574 residenti, 142 matrimoni, 32 unioni civili.



I più letti della settimana: