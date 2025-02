SAN MARINO Bollettino statistica: confermato il crollo delle nascite, più matrimoni, meno disoccupati Dati positivi per il settore turistico che registra un +2%

Pubblicato il bollettino di statistica del 4° trimestre 2024 che conferma il costante calo delle nascite a San Marino: nel 2024 ne sono state registrate 144 (70 maschi e 74 femmine), 47 in meno rispetto al 2023. Nel complesso la popolazione residente a San Marino è cresciuta di 137 unità: lieve aumento di cittadini sammarinesi (+6), mentre i cittadini italiani sono 168 in più; +75 quelli con cittadinanze diverse. Serravalle resta il castello più popolato, seguito da Borgo Maggiore e Città.

Crescono i matrimoni celebrati dove almeno un coniuge è cittadino sammarinese: 128 (+13); 179 le persone che hanno deciso di lasciare San Marino. Fronte lavoro sono 97 in più le imprese in territorio (5.247), i settori che hanno registrato le variazioni più significative sono: finanziari e assicurativi - professionali, scientifiche e tecniche ed immobiliari. In calo le attività manifatturiere, di alloggio e ristorazione.

Nel complesso però il settore turistico è cresciuto del 2%. Per quanto riguarda il turismo di sosta sono stati 122.126 i nuovi arrivi per un totale di 218.763 pernottamenti con una media di 1,8 notti trascorse. Le forze lavoro complessive sul titano sono quasi 25.000 (24.869), 513 in più. I lavoratori dipendenti del settore privato, insieme al pubblico rappresentano il 91% della forza lavoro con una crescita rispettivamente di 397 e 117 unità.

Nell'ultimo anno i lavoratori frontalieri sono aumentati del 4,5%, mentre la disoccupazione è diminuita. Rilevante però il dato della cassa integrazione guadagni liquidata: oltre 3.500.000, nello stesso periodo del 2023 ammontava a 2.700.000.

Vai al bollettino di Statistica





File allegati Bollettino IV trimestre

