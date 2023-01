SAN MARINO Bollettino statistica fine 2022: nascite in calo Nel 2022 quasi due milioni di turisti sul Titano

Bollettino statistica fine 2022: nascite in calo.

Dai dati dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, al 31 dicembre 2022 la popolazione residente a San Marino risulta pari a 33.812 unità; rispetto all’anno precedente è aumentata di 114 unità (+0,3%). La popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ammonta a 35.128 unità (+0,4% rispetto a dicembre 2021). Nel 2022 sono state registrate 205 nascite, sette nati in meno dell’anno precedente e 19 in meno rispetto al 2020.

Il numero totale delle imprese presenti ed operanti in Repubblica, è invece pari a 5.049 unità registrando, rispetto a fine 2021, un incremento di 92 aziende (+1,9%).

Nel 2022 l’afflusso turistico è stato pari a 1.924.536 visitatori (+42% rispetto al 2021), ma è comprensibile in quanto il 2021 è stato un anno con grandi restrizioni per quel che riguarda gli spostamenti, causa Covid. Sul fronte turistico è più appropriato fare il paragone con l'anno prima della pandemia, il 2019: le presenze nel 2022 rispetto a quel periodo hanno superato l'1%. Il totale dei veicoli registrati è di 53.157, 101 veicoli in più nell’ultimo anno.

Le forze di lavoro complessive sono pari a 23.674 unità, rispetto al 2021 si evidenzia un aumento di 463 unità (+2%).

