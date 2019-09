Bollettino sul movimento della popolazione: 22 persone in più in Repubblica

22 persone in più sono residenti in Repubblica nell'ultimo mese. Lo comunica l'Ufficio Anagrafe, specificando che nel mese di agosto sono nati 25 bambini (11 maschi e 14 femmine); 27 persone sono arrivate da fuori confine a risiedere in Repubblica mentre 8 sono emigrate. 22 i decessi. Nel mesi di agosto infine sono stati celebrati 14 matrimoni ed 1 unione civile