Bollino rosso in 16 città

L'anticiclone non molla alla presa sull'Italia. Nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40°C in molte città, almeno per tutta la prima parte di luglio. Oggi 16 bolini rossi, ieri erano 21. Allerta in città come Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

Tra oggi e domani sono previsti temporali e allerta gialla sull'arco alpino. Con tutto il calore accumulato, il rischio sarà quello degli eventi meteo estremi, come nubi fragi e grandinate di grosse dimensioni. Le previsioni indicano anche che la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale. Un'area di alta pressione abbraccia tutta l'Europa, dalla penisola iberica alle isole britanniche.

A San Marino non si registra un aumento di accessi al pronto soccorso. "Non abbiamo avuto ancora delle emergenze legate al caldo e speriamo di non averle - commenta Alessandro Valentino, primario Pronto Soccorso ISS - però tanti pazienti, con problemi legati al caldo li stiamo avendo, soprattutto anziani. Pazienti che magari già sono in terapia antipertensiva o con diuretici e che quindi in questi giorni di grande caldo risentono di problemi importanti, quali abbassamenti di pressione e conseguenti svenimenti. Ne abbiamo visti diversi".

Il caldo non darà tregua nemmeno dopo il tramonto. Aspettiamoci infatti le cosiddette notti tropicali.

"I bambini sono sicuramente esposti come gli anziani - contina Valentino -. Probabilmente però per i bambini c'è una maggior cultura nel tenerli protetti dal caldo. L'anziano forse sviluppa questi problemi in maniera più subdola e quindi è meno eclatante, quindi è anche meno portato a essere protetto dal caldo, ma sicuramente negli anziani i problemi legati al calore sono importanti, molto importanti".

A Milano la Procura, in contatto con i tecnici per monitorare la situazione dell'insegna Generali collassata sul gattacielo CityLife, aprirà un fascicolo per crollo colposo. Non si esclude che il cedimento sia stato causato proprio dal caldo di questi giorni. Nel video lìintervista a Alessandro Valentino, primario Pronto Soccorso ISS.