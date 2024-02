11 FEBBRAIO Bomba Day, tutto pronto per il disinnesco: ecco le informazioni da ricordare Multieventi a disposizione di chi deve evacuare, mensa a disposizione e ISS al servizio delle persone fragili

Bomba Day, tutto pronto per il disinnesco: ecco le informazioni da ricordare.

La Protezione Civile e l’ISS ricordano che domenica 11 febbraio 2024 si svolgerà l’operazione di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in zona Ponte Mellini in strada Rancaglia. Per motivi legati alla sicurezza dell’operazione, la Protezione Civile Sammarinese ha disposto l’evacuazione dell’area compresa nel raggio di 352 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno.

A servizio delle persone temporaneamente evacuate - in particolare per le persone non autosufficienti e che non hanno la possibilità di recarsi da parenti e amici - sarà allestito un centro di accoglienza nei locali del Multieventi Sport Domus, messi a disposizione dal CONS e sarà garantita la possibilità di pranzare presso la mensa di Serravalle.

Chi avesse necessità di recarsi presso il Multieventi deve comunicarlo o tramite mail all'indirizzo protezione.civile@pa.sm o telefonando al 0549/887081. Per quel che riguarda cittadini fragili e fragilissimi è bene contattare l'ISS al numero 0549-994906.

In caso di necessità, sarà possibile portare i propri animali di piccola taglia presso l’APAS, comunicando tale esigenza al numero 0549/996326.

