Bombardamento 1944, cerimonia in memoria delle vittime al cimitero di Montalbo

La Repubblica di San Marino rende omaggio alle vittime di una delle pagine più dolorose della sua storia. Ottantadue anni fa il bombardamento del 26 giugno 1944, l’attacco alleato che ferì con 263 bombe la neutralità dichiarata del Paese durante la Seconda Guerra Mondiale, uccidendo 63 persone.

Deposta una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti al Cimitero Monumentale di Montalbo, in presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e delle autorità civili e militari. Tra i partecipanti anche il segretario Bevitori in rappresentanza del Congresso e i Capitani di Castello di Città e Borgo Maggiore.

Resta vivo, anche a più di otto decenni di distanza, il ricordo di quanti persero la vita in quella mattina d’estate, quando dalle 11:03 alle 12:38 una pioggia di morte si abbatté sulla Repubblica. Tanti civili morirono o rimasero feriti sullo ‘Stradone’, uno dei luoghi più segnati dal bombardamento, dove erano in attesa della distribuzione del pane presso il Silo Molino Forno. Ma anche i danni materiali furono ingenti: colpiti edifici pubblici come Palazzo Valloni e la chiesa dei Servi di Maria a Valdragone, oltre alla ferrovia che collegava Rimini e San Marino. Un’operazione che in seguito Winston Churchill definì condotta a seguito di informazioni sbagliate: l’accusa mai dimostrata che il territorio ospitasse un’armeria tedesca.







