DRAMMATICO RICORDO Bombardamento '44, la testimonianza di Severino Tura: "Ho ancora le lacrime, attenzione che la guerra sembra più vicina" All'indomani delle celebrazioni in memoria delle vittime, il sammarinese ricorda, con straordinaria precisione, quelle ore drammatiche

Sono ancora impressi nella memoria di Severino Tura, sammarinese classe 1934, i ricordi del bombardamento su San Marino del '44. Lunghe ore di terrore e morte, raccontate oggi con una precisione estrema da Severino che, all'epoca, aveva 10 anni. La vista degli aerei, le esplosioni, il panico, la fuga da un punto all'altro del territorio e, soprattutto, il dramma di vedere le persone care morire all'improvviso. Sono i tratti distintivi della testimonianza, dopo ben 82 anni.

Dopo il conflitto, per Tura è arrivata la rinascita, dal lavoro all'estero al ritorno a San Marino, dall'impegno per la famiglia alla politica, fino a ricoprire la carica di Capitano Reggente nel 1985, affiancato da Enzo Colombini.

Nel servizio la testimonianza di Severino Tura

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