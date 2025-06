Bombardamento del 26 giugno '44: la Reggenza nei luoghi simbolo

81 anni fa, tra le 11.03 e le 12.38 una pioggia di morte dagli aerei alleati: attacco a più ondate su San Marino Città e i centri vicini. Un totale di 225 bombe sganciate, per errore. Muoiono 63 persone, centinaia i feriti. Uomini e donne, anziani e bambini, sammarinesi e rifugiati, gran parte dei quali sorpresi dall’attacco lungo lo “Stradone”, in fila per accedere alla razione di pane al Silo Molino Forno.

San Marino, allora ferita nella sua neutralità dichiarata, oggi ricorda i suoi caduti e riafferma il valore della pace, omaggiando i luoghi di quella tragedia. Davanti alla Galleria Montale, proprio alle 11.03, risuona la sirena. Ci sono i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, i Capitani di Castello di Città, Alberto Simoncini e di Borgo Maggiore, Sergio Nanni.

Un minuto di silenzio poi, guidati dall'Associazione Treno Bianco Azzurro, rivivono parte della tratta della ferrovia Rimini-San Marino, anch'essa danneggiata dai bombardamenti del '44. A bordo dell'elettromotrice AB03, simbolo vivo di quelle carrozze allora utilizzate per accogliere feriti e sfollati nelle gallerie.