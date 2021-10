Bonaccini: benefici comuni dal rapporto fra Emilia-Romagna e San Marino. In vista nuovi accordi

Non manca nulla all'Italia per fare bene, ha dichiarato Stefano Bonaccini. “Il Paese che vogliamo”: questo il titolo del suo nuovo libro, presentato di fronte ad una platea attenta, con diversi esponenti politici sammarinesi e membri dell'Esecutivo. Tracciate, allora – dal Presidente della Regione -, le coordinate, sulle quali impostare il futuro. Auspica un'Italia che “abbia più dignità”; “che assomigli un po' più all'Emilia-Romagna”. Ad introdurre l'incontro il saluto del Segretario di Stato Lonfernini; che ha definito Bonaccini un “amico della Repubblica”, parlando dei legami profondi fra il Titano e l'Emilia-Romagna. Un rapporto continuo e costante, sottolineato anche dal Segretario Beccari, in chiusura di evento. Il Presidente della Regione, peraltro, poco prima dell'appuntamento al Kursaal, aveva incontrato esponenti dell'Esecutivo sammarinese. Insieme – ha detto - abbiamo deciso di andare a “fare accordi nei prossimi mesi sui dossier che già sono sui nostri tavoli”. “Dobbiamo aumentare e migliorare la qualità del rapporto fra Emilia-Romagna e San Marino perché ne abbiamo beneficio entrambi. Sono molto fiducioso – ha concluso Bonaccini -, sto lavorando molto bene con questo Governo; spero che anche l'Italia abbia relazioni con San Marino sempre più consistenti”.

Nel servizio l'intervista a Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia-Romagna