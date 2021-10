PRESIDENTE E-R Bonaccini: benefici comuni dal rapporto fra Emilia-Romagna e San Marino. In vista nuovi accordi Al Kursaal, ieri, il Presidente dell'Emilia-Romagna; che intervistato da Sergio Barducci ha presentato il suo nuovo libro. E' stata anche l'occasione per parlare delle dinamiche che legano la Repubblica alla Regione confinante

Non manca nulla all'Italia per fare bene, ha dichiarato Stefano Bonaccini. “Il Paese che vogliamo”: questo il titolo del suo nuovo libro, presentato di fronte ad una platea attenta, con diversi esponenti politici sammarinesi e membri dell'Esecutivo. Tracciate, allora – dal Presidente della Regione -, le coordinate, sulle quali impostare il futuro. Auspica un'Italia che “abbia più dignità”; “che assomigli un po' più all'Emilia-Romagna”. Ad introdurre l'incontro il saluto del Segretario di Stato Lonfernini; che ha definito Bonaccini un “amico della Repubblica”, parlando dei legami profondi fra il Titano e l'Emilia-Romagna. Un rapporto continuo e costante, sottolineato anche dal Segretario Beccari, in chiusura di evento. Il Presidente della Regione, peraltro, poco prima dell'appuntamento al Kursaal, aveva incontrato esponenti dell'Esecutivo sammarinese. Insieme – ha detto - abbiamo deciso di andare a “fare accordi nei prossimi mesi sui dossier che già sono sui nostri tavoli”. “Dobbiamo aumentare e migliorare la qualità del rapporto fra Emilia-Romagna e San Marino perché ne abbiamo beneficio entrambi. Sono molto fiducioso – ha concluso Bonaccini -, sto lavorando molto bene con questo Governo; spero che anche l'Italia abbia relazioni con San Marino sempre più consistenti”.

Nel servizio l'intervista a Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia-Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: