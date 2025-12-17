TV LIVE ·
Bonifica Strada Cardio, il Segretario Matteo Ciacci: "Lavoro frutto di sinergia tra pubblico e privato”

Nel tempo lo spiazzale era diventata una vera e proprio a discarica a cielo aperto con oltre 100 veicoli abbandonati.

di Giacomo Barducci
17 dic 2025

Dopo anni di degrado sono partiti i lavori di bonifica dell'area di Strada Cardio, nella zona industriale di Galazzano. Nel tempo lo spiazzale si era trasformato in una discarica a cielo aperto con oltre 100 veicoli abbandonati.

"Questa attività rappresenta un bel segnale da parte di amministrazione e politica”, afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio. “In questa area pubblica - aggiunge - sostavano auto con vincoli giudiziari e abbandonati. Si tratta di una bella attività frutto della sinergia tra pubblico e privato. Nell'area, oltre al degrado, c'era anche un rischio concreto per l'ambiente". 

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio)




