Bonifica Strada Cardio, il Segretario Matteo Ciacci: "Lavoro frutto di sinergia tra pubblico e privato”

Dopo anni di degrado sono partiti i lavori di bonifica dell'area di Strada Cardio, nella zona industriale di Galazzano. Nel tempo lo spiazzale si era trasformato in una discarica a cielo aperto con oltre 100 veicoli abbandonati.

"Questa attività rappresenta un bel segnale da parte di amministrazione e politica”, afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio. “In questa area pubblica - aggiunge - sostavano auto con vincoli giudiziari e abbandonati. Si tratta di una bella attività frutto della sinergia tra pubblico e privato. Nell'area, oltre al degrado, c'era anche un rischio concreto per l'ambiente".