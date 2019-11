Bonifiche nelle aree calanchive, accordo AASLP - Università per due borse di studio

Intesa fra AASLP e Università di San Marino per analizzare e pianificare gli interventi di bonifica nelle aree calanchive del Titano, ieri la firma dell'accordo da parte del Rettore Petrocelli e del presidente dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici Federico Bartoletti. “A distanza di oltre un trentennio dall’adozione del Piano di Bonifica” varato negli anni ’80, viene rilevata “l’esigenza di attuare un bilancio tecnico delle attività svolte con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alla validazione delle metodologie di intervento adottate”, con la possibilità di delineare “nuove strategie di intervento alla luce delle più moderne tecnologie”, si legge nelle premesse del documento. Nella cornice dell'accordo, della durata di un anno, verranno previste due borse di studio per “studenti che intenderanno svolgere un tirocinio” negli “uffici tecnici dell’AASLP e sviluppare le tematiche nei loro lavori di tesi “sotto la supervisione del corpo docente specializzato in Geotecnica”.