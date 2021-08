MEETING21 Bonomi (Confindustria): "C'è la possibilità di un protocollo di intesa con San Marino" Il presidente degli industriali al Meeting non ha lesinato parole dure contro la mancanza di responsabilità nel non voler vaccinare tutti

Protagonista della mattinata del Meeting era stato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ha incontrato il Segretario di Stato Fabio Righi per parlare di futuri progetti di sviluppo nel settore industriale. In collaborazione con l'Italia, San Marino potrebbe diventare attrattore per le aziende italiane. Ha poi usato parole piuttosto dure parlando di mancanza di responsabilità nel non voler vaccinare tutti, e ha ricordato cosa accadde negli anni 60 col vaccino antipolio.

Nel video l'intervista a Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

