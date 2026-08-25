DENATALITÀ NEL MONDO Bonus e incentivi non bastano: Singapore cambia strategia contro il crollo delle nascite Il tasso di fecondità è precipitato a 0,87 figli per donna, il minimo storico. Dopo anni di bonus per incentivare nascite, il governo cambia approccio: quasi 70mila dollari di sostegni e più congedi per i genitori. Una sfida che riguarda anche San Marino

Bonus e incentivi non bastano: Singapore cambia strategia contro il crollo delle nascite.

Il mondo fa sempre meno figli. E se la denatalità è ormai una delle grandi questioni demografiche del nostro tempo, c'è un piccolo Paese asiatico che ha deciso di affrontarla cambiando radicalmente strategia. È Singapore, dove nel 2025 il tasso di fecondità è precipitato a 0,87 figli per donna, il livello più basso mai registrato nella città-Stato.

Solo dieci anni fa, nel 2015, era a 1,24. Lo scorso anno sono nati circa 27.500 bambini: mai così pochi nella storia del Paese. Un dato che il governo considera ormai una “sfida esistenziale”. Per rendere l'idea delle conseguenze, le autorità hanno fatto un calcolo molto semplice: se il tasso di fecondità rimanesse a 0,87, per ogni 100 abitanti di oggi ci sarebbero appena 44 figli e, nella generazione successiva, soltanto 19 nipoti.

Singapore non scopre oggi il problema. Da anni il governo cerca di convincere le coppie ad avere più figli attraverso bonus, agevolazioni, politiche per la casa e incentivi economici. Non è bastato. E proprio questo fallimento ha portato il primo ministro Lawrence Wong a tentare una strada diversa: non concentrare più gli aiuti soprattutto nel momento in cui nasce un bambino, ma accompagnare economicamente i genitori durante quasi tutta la sua crescita.

Il nuovo SG Child Support Package prevede un regalo alla nascita di 10mila dollari di Singapore e crediti annuali per i figli, insieme ad altri contributi destinati alla crescita e all'istruzione. Considerando il nuovo pacchetto e gli strumenti già esistenti, ogni bambino di Singapore potrà beneficiare di quasi 70mila dollari di Singapore in sostegni diretti dalla nascita fino ai 17 anni. E questa volta non conterà neppure l'ordine di nascita: il sostegno sarà lo stesso per ogni figlio.

Una scelta tutt'altro che secondaria. In passato una parte degli incentivi aumentava infatti con il numero dei figli, proprio perché l'obiettivo era spingere le coppie ad averne di più. Il nuovo sistema, invece, riguarda anche bambini già nati. È il segnale più evidente del cambio di filosofia. Non più soltanto incentivare le nascite, ma sostenere la genitorialità. Uno dei Paesi che più a lungo ha sperimentato incentivi economici per aumentare le nascite arriva oggi alla conclusione che il problema non può essere risolto semplicemente pagando di più chi decide di avere un bambino.

Un problema che riguarda sempre più paesi e che anche San Marino sta riscontrando da diversi anni. Dopo il lieve recupero registrato nel 2025, nei primi sei mesi del 2026 sono nati 66 bambini contro gli 82 dello stesso periodo dell'anno precedente: un calo del 19,5%. Sedici nascite in meno in appena sei mesi. Singapore e San Marino hanno naturalmente dimensioni, economie e sistemi sociali difficilmente confrontabili. Ma la domanda alla quale stanno cercando di rispondere è, in fondo, la stessa che si pone un numero crescente di Paesi.

Come si inverte una tendenza demografica che bonus e incentivi, da soli, non sono riusciti a fermare?

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