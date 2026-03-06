Bonus Ristrutturazioni: “I dati confermano un trend positivo"

Sono già oltre 50 le manifestazioni d'interesse per il Bonus Ristrutturazioni, il nuovo strumento pensato per sostenere le famiglie sammarinesi negli interventi di manutenzione e miglioramento energetico delle proprie case. A commentare i primi risultati è il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci: “Il meccanismo è semplice, accessibile a tutti grazie alla formula del contributo in conto interessi e sta già producendo risultati incoraggianti, a conferma della bontà della scelta fatta dal Governo”. Il bonus prevede che lo Stato copra fino all’80% degli interessi sul mutuo per immobili fino a 200 mq. Per lavori di manutenzione ordinaria o modifiche interne, il mutuo agevolato va da 30.000 a 100.000 euro, mentre per interventi più importanti, come ristrutturazioni o demolizione e ricostruzione, il beneficio è legato al miglioramento della classe energetica dell’edificio, con riduzioni fino al 40% per chi raggiunge la classe A+.

Più breve è la durata del mutuo, maggiore sarà il contributo sugli interessi riconosciuto dallo Stato. L’erogazione del bonus avviene in due fasi: il 70% del mutuo all’avvio dei lavori e il 30% alla conclusione. Condizione fondamentale è che l’immobile sia abitato o regolarmente affittato. Il beneficio è riservato a residenti e persone fisiche proprietarie di almeno il 50% dell’immobile, mentre le residenze atipiche sono escluse. “I dati confermano un trend positivo – spiega Ciacci – e dimostrano che il nuovo meccanismo sta attivando investimenti concreti nel patrimonio edilizio, con vantaggi per famiglie, settore costruzioni ed economia del Paese”. Dal 2015 sono state oltre 3.400 le pratiche di detrazione edilizia, con un aumento significativo negli ultimi anni, e complessivamente 18 le pratiche di ecobonus. “La direzione è quella giusta” – conclude Ciacci, che assicura: “Continueremo a monitorare i risultati e a migliorare gli strumenti a disposizione dei cittadini, sostenendo la qualità delle abitazioni, l’efficienza energetica e uno sviluppo sostenibile del Paese”.







