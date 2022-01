Boom di turisti sul TItano: pienone in centro storico

San Marino è stata scelta da tantissime persone come meta turistica nella giornata di oggi. Già dalla tarda mattinata la Polizia Civile è stata impegnata a deviare il traffico per evitare che tutte le auto raggiungessero il centro storico. E' stato anche predisposto, come succede in piena estate, un bus navetta che da Fonte dell'Ovo ha consentito ai turisti di raggiungere Città. Lunghe code si sono comunque formate già dal primo pomeriggio da Borgo in poi per raggiungere il castello di Città con la Sottomontana completamente bloccata per diverso tempo.

Le vie del centro storico hanno festeggiato il Capodanno con un numero record di affluenze: tanti i turisti, ma anche i cittadini, che, complice il sole e la temperatura mite, si sono goduti le installazioni e le attrazioni del Natale delle Meraviglie. Ad incorniciare la giornata un panorama mozzafiato reso ancora più suggestivo dalla nebbia in basso, sulla Riviera.