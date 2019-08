Boom di visitatori per il San Marino Comics: in circa 33mila sul Titano

il bilancio di San Marino Comics

Chi aveva notato, dal 23 al 25 agosto, un centro storico vivo e pieno di turisti con parcheggi mai vuoti nonostante le calde giornate, non si è affatto sbagliato. La percezione si è confermata realtà e lo rivelano i dati diffusi dall'ufficio al Turismo. A transitare per le vie di Città sono stati infatti 33.000 visitatori, circa tremila in più rispetto allo scorso anno. Non solo appassionati, ma anche turisti di qualsiasi nazionalità non sono voluti mancare agli oltre 50 eventi in programma: qualcuno è arrivato in bus e in camper e altri ancora in auto. In aumento anche i numeri del servizio funivia: i passaggi totali sono stati 18.655 contro i 13.564 della precedente edizione. "E' un successo che ci riempie di soddisfazione - dicono in una nota i membri dello staff dell'evento - siamo felici di aver saputo attrarre sul Titano anche i meno appassionati del settore". I dati fotografano quindi una manifestazione in totale crescita capace di conquistarsi un'identità sempre più forte sul panorama internazionale. E' stata l'edizione delle novità: dai tornei ai giochi di ruolo dal vivo, animazione, area mattoncini e mostre. Poi ancora concerti con le cover dei cartoni animati e, per la prima volta in Repubblica, il Campionato nazionale Cosplay il cui vincitore potrà gareggiare al Lucca Comics.