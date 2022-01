VACCINI Booster: il 12 gennaio open day per minorenni e studenti universitari Da lunedì 10 aperte prenotazioni 12-17 anni per terza dose e prima dose fascia pediatrica 5-11 anni

Booster: il 12 gennaio open day per minorenni e studenti universitari.

L’ISS informa che sono aperte le prenotazioni per le dosi di richiamo (booster) per la vaccinazione antiCovid nella fascia di età dai 12 ai 17 anni. Per la prenotazione è già possibile utilizzare il modulo on-line, oppure telefonare al CUP chiamando il numero 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 18:00. L’ISS ha predisposto anche una giornata di “open day” vaccinale dedicata ai minori e agli studenti universitari. Il 12 gennaio, dalle 14:00 alle 18:30, tutti i minorenni e gli studenti universitari, a cui non è stata ancora assegnatala una data per la vaccinazione o che non si fossero ancora prenotati, si potranno presentare al Punto Vaccini dell’Ospedale di Stato - piano -1, palazzina ex casa di riposo - senza prenotazione, per ricevere la propria dose di richiamo antiCovid. Da lunedì 10 gennaio, inoltre, sarà possibile prenotare le prime dosi di vaccino antiCovid anche per la fascia d’età 5-11 anni, inviando una email a pediatria.vaccinazioni@iss.sm.

