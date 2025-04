EVENTI Borgo diVino in Tour 2025 approda a San Marino: la Repubblica ospiterà una delle tappe internazionali Dal 23 al 25 maggio il centro storico di San Marino si trasformerà in un itinerario di gusto e cultura

Borgo diVino in Tour 2025 approda a San Marino: la Repubblica ospiterà una delle tappe internazionali.

Dopo il successo dell’edizione 2024, Borgo diVino in Tour torna nel 2025 con una novità di rilievo: per la prima volta il prestigioso evento dedicato al vino farà tappa anche nella Repubblica di San Marino, dal 23 al 25 maggio. San Marino è stata selezionata come Borgo Ospite Internazionale de "I Borghi più belli d'Italia", insieme al borgo francese di Le Castellet, consolidando così la vocazione internazionale della manifestazione.

Borgo diVino in Tour è promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.A. Ogni tappa offrirà percorsi di degustazione, specialità gastronomiche, incontri culturali e musica dal vivo in alcune delle località più suggestive d’Italia e, quest'anno, anche oltre i confini nazionali.

Il tour partirà il 26 aprile a Egna-Neumarkt (BZ) e si concluderà a Venosa (PZ) il 2 novembre, toccando 22 borghi in totale. A San Marino, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica tra eccellenze vitivinicole e prodotti tipici, contribuendo a rafforzare la promozione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche.

