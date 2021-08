Borgo in festa: musica, spettacolo e applausi alla Perilli

Musica e comicità protagonisti, domenica, dell'evento “Borgo in festa”. Grande la soddisfazione degli organizzatori per le numerose presenze nonostante le temperature non fossero favorevoli. Ospite d'eccezione Carlo Frisi in “Falsi d'autore”, con il noto imitatore riminese che ha intrattenuto il pubblico con i suoi cavalli di battaglia. Durante la serata il Capitano di Castello Barbara Bollini ha omaggiato, a nome della Giunta, la campionessa olimpica Alessandra Perilli. Un ringraziamento pubblico per due medaglie che fanno onore non solo a Borgo, in cui la tiratrice vive, ma a tutta la Repubblica.