TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:20 Storie di camorra in casa nostra 09:55 Conti pubblici, riforme ed energia: Gatti e Fabbri a confronto con il Fondo monetario 09:10 Questa sera, alle 21, la prima puntata di Myrta Confidential 08:07 Traffico aereo rallentato in tutta Italia, anomalie alla rete dati ENAV 07:11 Gendarmeria, il Congresso di Stato propone Paolo Zuccarelli come nuovo Comandante
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Borgo Maggiore, chiude per due giorni Strada Greppa del Cerreto

Il 14 e 15 ottobre, dalle 7:30 alle 17:00, stop al traffico veicolare e pedonale per lavori di rifacimento del manto stradale. Previsto anche il divieto di sosta.

14 ott 2026
Borgo Maggiore, chiude per due giorni Strada Greppa del Cerreto

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) comunica che mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026, dalle ore 7:30 alle 17:00, Strada Greppa del Cerreto, nel Castello di Borgo Maggiore, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento del manto stradale.

La chiusura interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con Strada Quinta Gualdaria e quello con Strada Calcinelli. Durante gli interventi sarà in vigore anche il divieto di sosta.

L’AASLP, in una nota, ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità