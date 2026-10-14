COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Borgo Maggiore, chiude per due giorni Strada Greppa del Cerreto Il 14 e 15 ottobre, dalle 7:30 alle 17:00, stop al traffico veicolare e pedonale per lavori di rifacimento del manto stradale. Previsto anche il divieto di sosta.

Borgo Maggiore, chiude per due giorni Strada Greppa del Cerreto.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) comunica che mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026, dalle ore 7:30 alle 17:00, Strada Greppa del Cerreto, nel Castello di Borgo Maggiore, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento del manto stradale.

La chiusura interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con Strada Quinta Gualdaria e quello con Strada Calcinelli. Durante gli interventi sarà in vigore anche il divieto di sosta.

L’AASLP, in una nota, ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi.

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