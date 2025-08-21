Borgo Maggiore, chiude un tratto di Via Ventotto Luglio per abbattimento alberi alla scuola “La Roccia”

Lunedì 25 agosto 2025 sarà chiuso al traffico, dalle ore 6 alle 14, un tratto di Via Ventotto Luglio, nella carreggiata discendente, dalla rotonda del centro storico di Borgo Maggiore fino al bivio con Via Giorgio Ordelaffi (all'altezza civico 70). Il provvedimento si rende necessario per permettere l’abbattimento di cinque alberi nel giardino della scuola elementare “La Roccia”. Durante l’intervento saranno vietati il transito e la sosta veicolare e pedonale.

La Polizia Civile gestirà la viabilità, con percorsi alternativi indicati in loco. L’ordinanza è stata firmata dal Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi.









