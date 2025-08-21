VIABILITA' Borgo Maggiore, chiude un tratto di Via Ventotto Luglio per abbattimento alberi secchi alla scuola “La Roccia” Lunedì 25 agosto, dalle ore 6 alle 14, l'intervento di abbattimento di 5 piante. L'Aaslp precisa: "Intervento per la sicurezza". Prevista la piantumazione di 5 nuovi alberi

Lunedì 25 agosto 2025 sarà chiuso al traffico, dalle ore 6 alle 14, un tratto di Via Ventotto Luglio, nella carreggiata discendente, dalla rotonda del centro storico di Borgo Maggiore fino al bivio con Via Giorgio Ordelaffi (all'altezza civico 70). Il provvedimento si rende necessario per permettere l’abbattimento di cinque alberi nel giardino della scuola elementare “La Roccia”. Durante l’intervento saranno vietati il transito e la sosta veicolare e pedonale.

La Polizia Civile gestirà la viabilità, con percorsi alternativi indicati in loco. L’ordinanza è stata firmata dal Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi.

L'Aaslp spiega che l'intervento è necessario per "motivi di sicurezza pubblica" e che è prevista la riqualificazione del giardino con la piantumazione di 2 aceri campestri e 3 frassini. Inoltre è previsto Il mantenimento della siepe esistente lungo il perimetro esterno dell'area verde, e il ripristino della siepe perimetrale delle due aiuole.

Gli arbusti presenti lungo il lato interno delle aiuole, quello prospiciente l'edificio scolastico, verranno invece rimossi, scrive l'Azienda, "per favorire una maggiore fruibilità degli spazi verdi da parte dei bambini, che potranno cosi disporre di un'area più ampia per le attività all'aperto".







