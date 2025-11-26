Borgo Maggiore, doppie chiusure stradali per lavori AASLP: possibili disagi il 2, 3 e 4 dicembre

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha annunciato due interventi distinti per la prossima settimana, che comporteranno temporanee chiusure al traffico in diverse zone del Castello di Borgo Maggiore.

A partire dalle ore 7:00 di martedì 2 dicembre fino alle 17:00 di giovedì 4 dicembre, Strada dei Bugari sarà interdetta alla circolazione e alla sosta nel tratto compreso tra Strada di San Michele e Strada Casampino. La chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di montaggio della barriera stradale. Durante l’intervento, la viabilità alternativa sarà segnalata direttamente in loco.

Nella sola giornata di mercoledì 3 dicembre, dalle 9:30 alle 12:00, è prevista inoltre la chiusura di Strada Nona Gualdaria, sempre a Borgo Maggiore, nel tratto compreso tra Strada Auloceto e Strada San Michele. In questo caso il fermo della circolazione – sia veicolare che pedonale, con divieto di sosta – è legato alle prove di trazione e all’analisi di stabilità di tre olmi siberiani presenti lungo la via.

L'AASLP esprime il proprio ringraziamento alla cittadinanza per la collaborazione, scusandosi già da ora per i possibili disagi alla circolazione.














