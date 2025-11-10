TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:20 Carrello della spesa: +25% in quattro anni sui prezzi degli alimentari 17:39 Truffa criptovalute, tre promotrici indagate a Rimini: spariti 560mila euro di imprenditrice di San Marino 16:18 Rimini, chiuse tre case famiglia per anziani: ospitavano non autosufficienti senza autorizzazione 16:12 Roberto Pazzaglia alpinista: "Sedici anni dalla scalata dell'Everest. C'è ancora molta curiosità tra le persone" 15:52 La Nazionale, con due ore di ritardo causa nebbia, è atterrata ad Ostrava 15:31 Il Cesena risolve il derby a inizio ripresa: l'Academy femminile cade per 2-0 13:41 Ortopedia a pieno regime: tanti interventi chirurgici ma servono più medici 13:32 “Dalla terra alla tavola”, Segretario Ciacci: + 12% di vino sammarinese nei ristoranti del Titano 12:57 Giampiero Semeraro (naturalista): “Momentaneamente il lupo ancora è intoccabile” 12:56 Dal premio La Clessidra un omaggio allo sport sammarinese
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Borgo Maggiore: due nuovi autovelox in arrivo, in via Ordelaffi e strada Quinta Gualdaria

Lo ha deciso il Governo con una delibera del 4 novembre, su proposta del Gruppo Sicurezza Stradale. In futuro altri rilevatori in punti critici

di Mauro Torresi
10 nov 2025

Autorizzata dal Governo l'installazione di due nuovi autovelox in territorio. A stabilirlo è una delibera del Congresso dello scorso 4 novembre. Saranno entrambi montati a Borgo Maggiore, il primo in via Giorgio Ordelaffi, all'altezza del civico 18, e l'altro in strada Quinta Gualdaria, a Ca' Rigo. Richiesta proveniente dal Gruppo sicurezza stradale che ha elaborato la proposta nella seduta del 25 settembre. Per rendere operativi i nuovi autovelox a Borgo bisognerà attendere circa sei mesi.

E non sono gli unici rilevatori in arrivo. Il prossimo sorgerà a Torraccia e, tra i progetti, l'autovelox in via XXI Settembre a Fiorentino, nella strada per Chiesanuova. Quest'ultima proposta, nata da un'Istanza d'Arengo, ha già ottenuto l'ok del Governo ed è relativa al lungo rettilineo dove spesso non viene rispettato il limite di velocità, non ci sono marciapiedi e dove le forze dell'ordine non possono fare appostamenti. Nel 2024 il via libera dell'esecutivo al futuro montaggio di un sistema tutor per entrambi i sensi di marcia lungo la Sottomontana: un'altra via di percorrenza teatro, in passato, di gravi incidenti.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità