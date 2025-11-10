SICUREZZA STRADALE Borgo Maggiore: due nuovi autovelox in arrivo, in via Ordelaffi e strada Quinta Gualdaria Lo ha deciso il Governo con una delibera del 4 novembre, su proposta del Gruppo Sicurezza Stradale. In futuro altri rilevatori in punti critici

Autorizzata dal Governo l'installazione di due nuovi autovelox in territorio. A stabilirlo è una delibera del Congresso dello scorso 4 novembre. Saranno entrambi montati a Borgo Maggiore, il primo in via Giorgio Ordelaffi, all'altezza del civico 18, e l'altro in strada Quinta Gualdaria, a Ca' Rigo. Richiesta proveniente dal Gruppo sicurezza stradale che ha elaborato la proposta nella seduta del 25 settembre. Per rendere operativi i nuovi autovelox a Borgo bisognerà attendere circa sei mesi.

E non sono gli unici rilevatori in arrivo. Il prossimo sorgerà a Torraccia e, tra i progetti, l'autovelox in via XXI Settembre a Fiorentino, nella strada per Chiesanuova. Quest'ultima proposta, nata da un'Istanza d'Arengo, ha già ottenuto l'ok del Governo ed è relativa al lungo rettilineo dove spesso non viene rispettato il limite di velocità, non ci sono marciapiedi e dove le forze dell'ordine non possono fare appostamenti. Nel 2024 il via libera dell'esecutivo al futuro montaggio di un sistema tutor per entrambi i sensi di marcia lungo la Sottomontana: un'altra via di percorrenza teatro, in passato, di gravi incidenti.

