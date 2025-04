Borgo Maggiore: la Filiale della Cassa di Risparmio intitolata a Sonia Vannucci, oggi la cerimonia

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, presso la Filiale della Cassa di Risparmio a Borgo Maggiore, si terrà una cerimonia speciale in ricordo di Sonia Vannucci, storica dipendente della banca scomparsa prematuramente un anno fa. Durante l’evento verrà scoperta e benedetta una lapide in pietra che intitolerà ufficialmente il palazzo della filiale a suo nome. Sonia Vannucci ha ricoperto per anni il ruolo di direttrice proprio della sede di Borgo Maggiore, lasciando un segno indelebile tra colleghi e clienti. L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare la sua memoria e il contributo umano e professionale che ha dato alla comunità.

