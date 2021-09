FUTURO DEL CASTELLO Borgo Maggiore: lettera aperta di un gruppo di cittadini per interventi nel centro storico e zona funivia A ottobre, spiegano, verrà presentata un'istanza d'Arengo per chiedere che vengano presi in considerazione investimenti seri e lungimiranti in ambito urbanistico

Un problema dimenticato, lasciato a margine del dibattito politico, che ormai non può più attendere. Così Teodoro Forcellini, primo firmatario di un gruppo di 10 cittadini, che in una lettera aperta parlano del futuro di Borgo Maggiore e sollecitano interventi tempestivi.

[Banner_Google_ADS]



Risale al 2019, sottolineano, l'importante concorso per la riqualificazione della zona di Piazzale Campo della Fiera, ovvero il parcheggio della funivia, che avrebbe dovuto ridefinire, spiegano, l'aspetto e l'accessibilità del centro del nostro paese. Chiedono perché non si dia avvio ai lavori lungamente attesi dai cittadini. È inaccettabile, evidenziano, che il centro storico di Borgo Maggiore continui ad essere tenuto ai margini delle decisioni politiche più coraggiose: “Borgo è il centro di San Marino. La funivia e una splendida rete sentieristica lo collegano perfettamente a Città”.

A questo proposito, aggiungono, ad ottobre verrà presentata un'istanza d'Arengo per chiedere che vengano presi in considerazione investimenti seri e lungimiranti in ambito urbanistico. “Ci auguriamo – concludono – che il dibattito pubblico attorno al futuro di Borgo Maggiore torni ad essere vivo a livello sociale e politico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: