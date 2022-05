PATRIMONIO STORICO Borgo Maggiore: prosegue il restauro della terrazza dei portici I lavori dovrebbero terminare entro l'estate. Il Capitano di Castello Barbara Bollini: “Un luogo storico che torna ai cittadini”

Il progetto dei “Portici del Mercato” fu sviluppato dall'architetto Gino Zani negli anni 40. L'area per molto non è stata accessibile alla cittadinanza ma ora, grazie al lavoro della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, Dipartimento Territorio e Ambiente e l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, la terrazza sarà nuovamente riaperta e fruibile dalla cittadinanza.

"Siamo a metà dei lavori - spiega Barbara Bollini, Capitano di Castello di Borgo Maggiore - non vediamo l'ora siano ultimati soprattutto per mettere in sicurezza l'area perché c'erano dei problemi molto seri. Diventerà un terrazzo aperto al pubblico e potrà essere utilizzato da tutti".

I lavori dovrebbero essere ultimati entro l'estate. Un'opera fortemente voluta dalla Segreteria di Stato al Territorio per valorizzare il patrimonio culturale ma anche sotto l'aspetto turistico commerciale.

"La manutenzione straordinaria dei portici di Borgo - aggiunge Giuliana Barulli, direttore Dipartimento Territorio e Ambiente - rientra nel piano operativo delle opere pubbliche voluto dal Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti per rilanciare il comparto turistico commerciale ma anche per valorizzare il nostro patrimonio storico monumentale. È un progetto interamente gestito internamente al settore progettazione dell'Azienda dei Lavori Pubblici partito nel 2018 e che finalmente quest'anno trova la sua realizzazione grazie anche al dialogo che c'è stato con i proprietari privati".

Altro progetto che la Giunta di Borgo sta portando a termine è la ristrutturazione dei bagni dei portici al piano terra. Struttura fondamentale per rendere l'area accessibile a tutti ed abbattere le barriere architettoniche.

Nel servizio l'intervista a Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore) e Giuliana Barulli (direttore Dipartimento Territorio e Ambiente)

