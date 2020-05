Borgo Maggiore: ripartito il mercato all'aperto

Con l'inizio della Fase 2 sono ripresi in territorio i tradizionali mercati all'aperto. Oggi è stato il turno di quello di Borgo Maggiore. Presenti solamente i banchi dei generi alimentari. Obbligatorio rispettare tutte le misure di sicurezza previsti dai decreti (mascherine e guanti) e rispettare il distanziamento sociale.

"Abbiamo svolto rigorosi controlli - ci ha spiegato il Capitano di Castello Federico Cavalli - ma comunque la cittadinanza ha risposto positivamente e nel pieno rispetto delle regole".

Questo sabato ripartirà anche Mer.lo, il mercato produttori locali sammarinesi, che si terrà come sempre sotto i portici di Borgo Maggiore. Come per il mercato tradizionale obbligatorio munirsi dei dispositivi di protezione individuali. Il Capitano di Castello Federico Cavalli inoltre ci ha aggiornato anche sulla situazione delle Giunte: “Probabilmente le elezioni non saranno prima della prossima primavera”.

Nel servizio l'intervista a Federico Cavalli (Capitano di Castello Borgo Maggiore)