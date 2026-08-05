Borgo Maggiore ritrova le storiche Cantinette: riaprono ogni giovedì dopo anni di chiusura

L'intervista al Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci

Dopo anni di chiusura, le storiche Cantinette di Borgo Maggiore tornano a vivere. Da giovedì riapriranno in occasione del tradizionale mercato settimanale, restituendo alla comunità uno spazio che per decenni è stato il cuore della socialità del Castello.

Qui sono passate generazioni di sammarinesi. Tra un piatto caldo, i prodotti del territorio e una chiacchiera, le Cantinette hanno accompagnato per anni uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione sammarinese: il mercato del giovedì.

La riapertura è il risultato della collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e la Giunta di Castello, unite nell'obiettivo di recuperare uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico.

Anche la Giunta di Castello guarda alle Cantinette come a un simbolo ritrovato. Il Capitano di Castello Matteo Sartini ricorda che fanno parte della memoria collettiva di Borgo Maggiore e che restituirle ai cittadini significa dare nuova vita a un luogo che racconta la storia e le tradizioni del Castello. L'obiettivo è farne un punto di riferimento stabile per residenti e visitatori, capace di ospitare eventi, degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci







