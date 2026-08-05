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Borgo Maggiore ritrova le storiche Cantinette: riaprono ogni giovedì dopo anni di chiusura

Uno spazio simbolo della tradizione e della convivialità torna a vivere a Borgo Maggiore, con l'obiettivo di ritrovare la convivialità e rafforzare l'attrattività del centro storico

di Serena Santoli
5 ago 2026
L'intervista al Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci
L'intervista al Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci

Dopo anni di chiusura, le storiche Cantinette di Borgo Maggiore tornano a vivere. Da giovedì riapriranno in occasione del tradizionale mercato settimanale, restituendo alla comunità uno spazio che per decenni è stato il cuore della socialità del Castello.

Qui sono passate generazioni di sammarinesi. Tra un piatto caldo, i prodotti del territorio e una chiacchiera, le Cantinette hanno accompagnato per anni uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione sammarinese: il mercato del giovedì.

La riapertura è il risultato della collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e la Giunta di Castello, unite nell'obiettivo di recuperare uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico.

Anche la Giunta di Castello guarda alle Cantinette come a un simbolo ritrovato. Il Capitano di Castello Matteo Sartini ricorda che fanno parte della memoria collettiva di Borgo Maggiore e che restituirle ai cittadini significa dare nuova vita a un luogo che racconta la storia e le tradizioni del Castello. L'obiettivo è farne un punto di riferimento stabile per residenti e visitatori, capace di ospitare eventi, degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci 




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