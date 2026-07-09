Borgo Maggiore: visita ufficiale dei Capitani Reggenti

Prosegue la ricognizione della Reggenza nelle Giunte di Castello e fa tappa a Borgo Maggiore. A fare gli onori di casa, in occasione della visita ufficiale dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il Capitano di Castello Matteo Sartini, che ha espresso soddisfazione per la visita delle massime cariche dello Stato – accompagnate dal Segretario di Stato con delega alle Giunte Andrea Belluzzi - sottolineando il valore del confronto diretto con il territorio e la vicinanza alla comunità di Borgo Maggiore, che conta circa 7.000 abitanti su una superficie di 10 chilometri quadrati. Nel corso della seduta sono stati esaminati alcuni progetti, tra cui interventi di modifica interna al Tribunale al centro Tavolucci. Tra i temi affrontati anche la gestione dei rifiuti, con l’ipotesi di realizzare nuove isole ecologiche e l’esigenza, segnalata in particolare a Ventoso, di garantire uno svuotamento quotidiano dei cassonetti per evitare criticità. Sul tavolo anche la questione dei permessi per i parcheggi nel centro storico, con l’ipotesi di una revisione del regolamento che potrebbe affidare alla Polizia Civile il rilascio delle autorizzazioni. La Giunta ha inoltre espresso la volontà di rilanciare i gemellaggi. Spazio infine alla cultura: la sala espositiva della Casa del Castello continua ad ospitare mostre. A settembre è prevista un’esposizione dell’artista Giancarlo Frisoni, seguita da un nuovo appuntamento a novembre. Un segnale di una comunità dinamica, capace di coniugare attività amministrativa e promozione culturale.







