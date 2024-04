Borgo: spettacolare corso per i 'nuovi' della Funivia

Borgo: spettacolare corso per i 'nuovi' della Funivia.

Una delle due cabine della funivia che collega Borgo Maggiore a Città, sospesa sopra il castello, a pochi metri dall'arrivo a valle. Nessun problema per la struttura di risalita, solo un corso serale a impianto chiuso per i nuovi corsisti. Mostrando le situazioni che si possono creare e relativi interventi al di fuori della cabina. Ma non pochi hanno pensato che a fine turno, potesse esserci stato qualche problema di funzionamento, spazzato via dal pollice insù di chi stava seguendo le procedure di funzionamento.

