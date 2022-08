CHIUSURE SERALI NEGOZI Botta e risposta Usc - Pedini Amati, per il segretario "negozi chiusi sono danno d'immagine"

Non si spegne la polemica che vede coinvolti le associazioni di categoria che rappresentano i commercianti del Titano e il Segretario Pedini Amati, che aveva criticato le chiusure serali di diversi negozi durante gli eventi, anticipando che, se il trend non cambierà, non saranno più organizzate manifestazioni notturne. L'Unione Sammarinese Commercio e Turismo esprime compiacimento per la buona riuscita delle Giornate Medioevali, ma “da diverso tempo – sottolinea l'organizzazione – chiediamo che l'assegnazione di eventi in centro storico avvenga l'anno prima del loro svolgimento, una mossa che porterebbe sicuri benefici, perché – conclude – quelli 'last minute', non favoriscono un'efficace divulgazione delle manifestazioni presenti in territorio”.

Il segretario al Turismo ha però lamentato di non aver ricevuto risposta a una lettera sulle aperture serali indirizzata alle associazioni di categoria. Usc afferma che “ogni comunicazione viene resa accessibile agli associati”, ma che mancate risposte provengono anche dalla segreteria, che – secondo l'organizzazione – ha snobbato diversi tentativi di confronto negli ultimi due anni. Pedini Amati apre le porte a nuove proposte per ragionare insieme, ma Usc frena: “Non basta a risolvere i tanti problemi da noi già manifestati in diverse occasioni”.

“Un tentativo maldestro dell'USC di giustificare quella che la Segreteria continua a ritenere una grave mancanza ed un danno per l’immagine del Centro Storico” – replica Pedini Amati che, nel rilanciare il confronto, dice: “chiederemo loro di spiegare per quale motivo le aperture serali dei negozi del Centro Storico in occasione degli eventi continuano a far registrare percentuali inaccettabili!"



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: