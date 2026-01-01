LA PROTESTA Botti di Capodanno, APAS: “I cittadini sono stanchi” La Protezione Animali di San Marino richiama l’Istanza d’Arengo approvata nel 2020 e mai applicata: “Servono rispetto, coerenza e atti concreti per tutelare animali e persone fragili”

Botti di Capodanno, APAS: “I cittadini sono stanchi”.

“I cittadini sono stanchi”. Si apre così il primo post dell’anno dell’Associazione Protezione Animali di San Marino, che dà voce alle proteste contro l’esplosione di botti e petardi avvenuta non solo allo scoccare della mezzanotte, ma già dal pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno.

Secondo quanto riportato dall’associazione, nelle ultime ore sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini per l’uso di fuochi pirotecnici “nei centri abitati e tra le case, con conseguenze per animali, persone fragili e famiglie costrette a vivere momenti di forte paura e stress”.

APAS richiama quindi l’Istanza d’Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale nell’agosto del 2020, che vieta su tutto il territorio sammarinese l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri artifizi pirotecnici, fatta eccezione per le feste nazionali di commemorazione della Repubblica. Un provvedimento che non ha però mai trovato attuazione concreta, in assenza del necessario decreto applicativo.

“Non è una questione di sensibilità personale: è una questione di responsabilità pubblica”, ribadisce APAS, che chiede alle istituzioni “rispetto, coerenza e atti concreti”. “La tutela degli animali e della sicurezza pubblica non può essere rimandata, né sacrificata per interessi economici di pochi”, conclude l’associazione, chiudendo il post con un appello netto: “Basta silenzi. Basta rinvii”.

