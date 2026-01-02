Botti e petardi, Stolfi (Apas): “Il governo non vuole scontentare i commercianti di fuochi”

“I cittadini sono stanchi”. Si apre così il primo post dell’anno dell’Associazione Protezione Animali di San Marino, che dà voce alle proteste contro l’esplosione di botti e petardi avvenuta non solo allo scoccare della mezzanotte, ma già dal pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno.

Secondo quanto riportato dall’associazione, numerose le segnalazioni da parte dei cittadini per l’uso di fuochi pirotecnici “nei centri abitati e tra le case, con conseguenze per animali, persone fragili e famiglie costrette a vivere momenti di forte paura e stress”.

L'Apas richiama quindi l’Istanza d’Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale nell’agosto del 2020 per vietare su tutto il territorio sammarinese l’utilizzo di fuochi fatta eccezione per le feste nazionali di commemorazione della Repubblica. Un provvedimento che non ha però mai trovato attuazione concreta, in assenza del necessario decreto delegato.

“La pericolosità dei fuochi d'artificio, dei botti e dei petardi è evidente, quindi – dichiara la presidente dell'Apas Emanuela Stolfi - se il governo non vuole attuare con relativo decreto l'Istanza approvata è solo per non scontentare i produttori e i commercianti di fuochi, tutto ciò a discapito degli animali, delle persone e dell'ambiente”.

L'Apas, intanto, segnala l'ultimo episodio di inciviltà: il lancio di alcuni petardi – che in Italia sono vietati nei parchi in molte Regioni – proprio a Capodanno ha distrutto la mangiatoia delle anatre al Parco Ausa.







