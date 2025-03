Bottiglie in cambio di crocchette: a Bucarest i distributori che salvano i gatti randagi e l’ambiente Nei parchi della capitale rumena si possono scambiare bottiglie di plastica riciclata con cibo per i felini senza casa

A Bucarest, in Romania, un’idea innovativa sta cambiando la vita dei gatti randagi e aiutando l’ambiente. Nei parchi della capitale sono comparsi distributori automatici che scambiano bottiglie di plastica con cibo per i felini senza casa. Un gesto semplice che permette a tutti di fare la propria parte senza spendere un centesimo. Dai primi risultati, la risposta dei cittadini è stata entusiasta, tanto che si stanno già pianificando nuove installazioni e l’aggiunta di telecamere per monitorare il progetto.

