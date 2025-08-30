SAN MARINO Botulino e sicurezza alimentare: +20 per cento di controlli, occhio alla conserve fatte in casa Sul Titano controllate attività economiche, bar e ristoranti fino agli stand gastronomici. L'esperto: "80 per cento dei casi di botulino in casa"

A San Marino autorità sanitarie sempre più attente alla sicurezza alimentare: nei primi mesi del 2025 i controlli sono aumentati del 20 per cento, rispetto all'attività del 2024. La sensibilità sul tema è sempre più forte anche tra i consumatori, dopo i recenti casi di botulino, anche mortali, in Calabria. Solo qualche giorno fa il sequestro di oltre 600 chili di conserve e succhi a rischio in un'azienda agricola in Emilia-Romagna.

"Da anni - spiega Antonio Putti, direttore dell'unità di Sanità veterinaria e igiene alimentare dell'Iss - San Marino si è adeguata alle normative europee. E viene elaborato un piano pluriennale di controlli. La nostra attività parte dalla produzione fino alla somministrazione, quindi al consumatore finale. I controlli prevedono delle visite ispettive in loco con dei sopralluoghi: si va a verificare tutti i requisiti che un'azienda deve avere per poter ottemperare alle normative, quindi tutti gli obblighi di tracciabilità, etichettatura, conservazione". Nel tempo sono stati eseguiti anche sequestri di prodotti non conservati bene oppure con altri tipi di problemi.

A San Marino si controllano attività economiche di vario tipo, bar, ristoranti, fino alle sagre. "Con un decreto del 2016 - prosegue Putti - è stato previsto che, per ogni evento, manifestazione o sagra paesana, debba essere ottenuta un'autorizzazione sanitaria temporanea. Eseguiamo visite ispettive prima dell'inizio della manifestazione, proprio per verificare il rispetto e la correttezza delle azioni intraprese durante l'evento".

Fine estate tempo di conserve fatte in casa. Ma occhio, perché il pericolo di intossicazione è dietro l'angolo. "Bisogna fare moltissima attenzione - mette in guardia Putti - perché in casa ognuno ha il suo metodo. Invece bisognerebbe standardizzare il proprio intervento secondo i criteri più corretti. Ad esempio sul fronte dell'igiene del personale, quindi lavarsi le mani continuamente. Assicurare poi l'igiene delle attrezzature, con contenitori lavati e asciugati nella maniera corretta, l'uso di materie prime che non abbiamo marcescenze o altri tipi di problemi. Le linee guida si trovano facilmente su Internet. Almeno l'80 per cento dei casi di botulino sono in ambito familiare".

Nel servizio l'intervista ad Antonio Putti, direttore unità Sanità veterinaria e igiene alimentare Iss

