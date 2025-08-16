SALUTE

Botulino nelle conserve, attenzione a gas e colore innaturale: i segnali di rischio e i sintomi da riconoscere

Le regole dell'Istituto Superiore di Sanità per non correre rischi

Dopo i casi di intossicazione da tossina botulinica resta alta l'attenzione su questo argomento. Se la fase di preparazione è fondamentale per ridurre il rischio di contaminazione degli alimenti, altrettanto importante è saper riconoscere i segnali di alterazione dei cibi che si stanno per consumare. L'Istituto Superiore di Sanità ha quindi reso disponibile un decalogo che fornisce indicazioni su come farlo:


 Per quanto riguarda i sintomi, solitamente compaiono entro le circa 24-72 ore dall'ingestione dell'alimento contaminato e consistono nello sdoppiamento della vista, difficoltà a tenere le palpebre aperte, dilatazione delle pupille, secchezza delle fauci e difficoltà di deglutizione, difficoltà nell'articolazione della parola.

