BPCO: cos'è e come prevenirla

Ricorre ogni anno il 20 novembre la Giornata Mondiale della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), patologia respiratoria che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Si stima che entro il 2030 la BPCO diventerà la terza causa di morte a livello mondiale, rendendo quindi urgente l'impegno verso una maggiore consapevolezza e la prevenzione. La Giornata Mondiale della BPCO è un'occasione per ricordare l'importanza della ricerca scientifica, dei progressi nella diagnosi e nelle terapie disponibili, senza dimenticare lo stile di vita sano che aiuta la prevenzione. In Italia si registra una prevalenza del 5,5% circa nella popolazione e si concentra nella popolazione adulta, prevalentemente di sesso maschile, ma con punte fino al 20% al di sopra dei 60 anni.

A San Marino al momento la prevalenza risulta più bassa, ma i dati sono in crescita. La migliore strategia terapeutica nei confronti della BPCO è la prevenzione. In particolar modo, viene raccomandato di evitare il fumo, lo smog e adottare una dieta sana e uno stile di vita attivo. La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva è una patologia che impatta significativamente la vita di milioni di persone – dice il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - e rappresenta una delle sfide più pressanti per i sistemi sanitari di tutto il mondo. “Conoscere e prevenire, queste le attività chiave per affrontare anche queste patologie croniche e le strutture specialistiche dell’ISS lo fanno da tempo e con ottimi risultati - dichiara il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Francesco Bevere -. Ringrazio tutti - conclude il Direttore - per l’impegno e per l’attenzione costante ai bisogni delle persone, specialmente sul fronte della prevenzione e dell’aggiornamento costante dei modelli di diagnosi e cura”.