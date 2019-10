Bradipoteatar: inaugurata la nuova struttura

Nel servizio l'intervista ad Andrea Tamagnini (presidente Associazione Culturale Teatrale Bradipoteatar)

La scuola di Teatro e Danza creativa Bradipoteatar è giunta al dodicesimo anno di attività. Nel corso del tempo l'associazione è stata ospite in diverse strutture pubbliche proponendo corsi al Centro Sociale di Fiorentino e nelle scuole elementari della Repubblica. Da quest'anno però gli oltre 150 ragazzi e ragazze che frequentano le lezioni avranno un nuovo spazio, nella zona artigianale di Murata, per esprimere al meglio la loro arte.

Presenti all'inaugurazione i Segretari di Stato Franco Santi, Augusto Michellotti e Marco Podeschi per evidenziare l'importanza di questa realtà per San Marino. Teatro e danza utilizzate anche strumento per una maggiore inclusione delle persone disabili, protagonisti di percorsi formativi.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Tamagnini (presidente Associazione Culturale Teatrale Bradipoteatar)