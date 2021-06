CULTURA Bradipoteatar: la performance Drop farà tappa in Polonia Dopo le difficoltà causate dalla pandemia l'esibizione della compagnia sammarinese è stata selezionata per partecipare all'l'International Performing Arts Festival A Part

La performance di teatro fisico “Drop”, della compagnia sammarinese Bradipoteatar, riprende il suo viaggio per il mondo. Dopo l'esordio in Repubblica e la partecipazione a due importanti festival in Croazia e Cina, prima della pandemia, la performance farà tappa in Polonia per l'International Performing Arts Festival A Part.

Giunto ormai alla sua ventisettesima edizione il festival ha già avuto occasione in passato di conoscere il lavoro della compagnia sammarinese con lo spettacolo di ricerca “1704”. In scena andrà l'attrice Anna Suzzi Valli in una performance dedicata alla totalmente alla figura della Donna. Prevista per domani la partenza della compagnia.

Nel servizio le interviste a Aleksandra Di Capua (Bradipoteatar) e Anna Suzzi Valli (Bradipoteatar)

