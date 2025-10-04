Breve tregua dal maltempo, poi freddo e vento forte dalla Scandinavia

Dopo una breve tregua dal maltempo, l'Italia è destinata a fare i conti con un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche. A partire da domenica 5 ottobre, un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia porterà un abbassamento delle temperature, piogge diffuse e venti intensi in molte regioni. In particolare, l'Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino sono sotto osservazione per fenomeni meteo significativi.

A Rimini, la giornata di domenica si prevede molto ventosa, con temperature massime intorno ai 17°C e minime attorno ai 9°C. Inoltre, è prevista un'allerta arancione per vento, con raffiche fino a 60 km/h, e un'allerta gialla per pioggia e temporali, con possibili disagi per le attività all'aperto.

Le previsioni indicano poi un inizio settimana caratterizzato da tempo instabile, con temporali e un brusco calo delle temperature. Sono attesi venti di bora, mare molto mosso e i primi fiocchi di neve in Appennino oltre i 1600 metri.









