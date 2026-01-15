EDUCAZIONE Brighi, docente di Psicologia dello sviluppo: "Contro il bullismo serve un patto scuola, famiglia, istituzioni" Dopo l'approvazione della legge prosegue il percorso di formazione su bullismo e cyberbullismo

C'è una platea di insegnanti ad assistere all'incontro con la professoressa Antonella Brighi, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione della Libera Università di Bolzano voluto dalla Segreteria all'Istruzione insieme al Dipartimento.

Tante le domande rivolte all'esperta, che nascono dall'esperienza quotidiana con bambini e adolescenti, dopo l'applicazione del protocollo contro bullismo e cyberbullismo, che ha previsto la nomina di un referente per ogni plesso.

"I programmi che funzionano, le vere policy che funzionano contro il bullismo e il cyberbullismo sono quelli che coinvolgono tutto il tessuto sociale. Quindi bisogna non lasciare sola la famiglia, la scuola, le istituzioni, ma lavorare in rete - spiega Antonella Brighi, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione della Libera Università di Bolzano -. Bisogna saper formare, educare senza terrorizzare, senza sottolineare solo gli aspetti negativi. Però quando ci sono degli aspetti negativi bisogna anche sapere intervenire, quindi riconoscere i fenomeni, sapere quali sono delle cose in qualche modo che rientrano in una sorta di conflitto fisiologico che ci può essere nella relazione tra pari, e quando invece si sconfina in atti di bullismo, che hanno tutta un'altra valenza anche dal punto di vista psicologico delle conseguenze sulla vittima, ma anche di chi lo mette in atto".



Primo tempo questo, di un progetto articolato e che domani prevede la presentazione del libro "Adolescenti tra mondo digitale, scuola e futuro", alle 17.30 nella Sala Montelupo di Domagnano. Il 15% degli studenti delle scuole medie e superiori di San Marino di età compresa fra i 10 e i 17 anni "ha avuto esperienze di cyberbullismo". È uno dei dati contenuti nello studio.

Nel video l'intervista a Antonella Brighi, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione della Libera Università di Bolzano

