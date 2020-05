Brigliadori: idee per ripartire

Idee per ripartire

Raccolta rifiuti, Polo della moda e riforma sulla legge delle giunte. Sono tre punti che il Capitano di Castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori, ritiene importanti e fondamentali per la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus.

“Così come concepito ed applicato in alcuni Castelli il porta a porta non rispetta la sua vera natura – sottolinea Brigliadori – bisognerà pianificare un'accurata analisi, valutare il rapporto costo-benefici ed ipotizzare degli scenari”. Il Polo della Moda “potrebbe rappresentare – spiega – il baricentro dell'interesse dal quale far partire una serie di proposte che valorizzino tutti i Castelli”. Sulla riforma delle giunte, aggiunge Brigliadori: “Chiediamo di poter gestire l'ordinaria manutenzione cioè intervenire direttamente sulle problematiche quotidiane”.

Il comunicato stampa integrale

L'intervista al Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori