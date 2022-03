SAN MARINO Bronchiolite: donata alla pediatria dell'Ospedale di stato un erogatore di ossigeno ad alti flussi La donazione è stata effettuata dalla sorelle Fabbri di Marlù Gioielli. Solo quest'anno sono stati 37 i bambini ricoverati per questa infezione respiratoria

Solo quest'anno sono stati 37 i bambini tra 0 e due anni ricoverati a San Marino a causa della bronchiolite, infezione respiratoria, di cui uno trasferito a Cesena proprio per la mancanza di un erogatore di ossigeno ad alti flussi. Questo però non accadrà più grazie all'ennesimo gesto di solidarietà delle sorelle Fabbri di Marlù Gioielli: il macchinario donato all'ISS permetterà al reparto di pediatria di essere all'avanguardia e pronto al trattamento dell'infezione, molto comune soprattutto tra autunno e inverno.

"Avere questo strumento - sottolinea Laura Viola, primaria di pediatria dell'ISS - consentirà di non dover più trasferire i bimbi in altre strutture ed inoltre è utilizzabile anche sugli adulti, in caso di necessità. Gli stessi sono stati acquistati anche in rianimazione e questo permetterà anche uno scambio tra i due reparti. Ringrazio ancora Marlù Gioielli per la sensibilità e per la fiducia nel nostro reparto".

Un'attrezzatura veramente molto importante, aggiunge Laura Viola, e unica terapia efficace, al momento, per il trattamento della bronchiolite. “In un momento così delicato come quello attuale – ha aggiunto il direttore generale dell'ISS Francesco Bevere – gesti come queste sono di fondamentale importanza”.



Nel servizio l'intervista a Laura Viola (Primaria Pediatria ISS)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: