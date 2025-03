Broncospasmo e crisi respiratoria: cos’è il disturbo che ha colpito Papa Francesco

Papa Francesco ha avuto una “crisi isolata di broncospasmo” nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio. Lo ha reso noto la Santa Sede con un bollettino ufficiale. Il Pontefice è stato trattato con una ventilazione meccanica non invasiva a pressione positiva, senza necessità di intubazione. Ma cos’è il broncospasmo e quali rischi comporta?

Cos’è il broncospasmo e quali sono i sintomi

Il broncospasmo è una contrazione anomala e improvvisa della muscolatura liscia bronchiale, che provoca un restringimento dei bronchi, ostacolando il passaggio dell’aria nei polmoni. Tra i sintomi più comuni ci sono:

Difficoltà respiratoria

Tosse

Respiro affannoso e veloce

Fischi e sibili nel respiro

Sensazione di oppressione toracica

Le cause più comuni

Il broncospasmo può essere scatenato da diversi fattori, tra cui:

Asma

Infezioni respiratorie

Allergie a pollini o polveri

Fumo e inquinamento

Sforzo fisico intenso

Trattamento e possibili complicazioni

Il trattamento prevede l’uso di broncodilatatori, spesso somministrati tramite inalatori. Nei casi più gravi, possono essere prescritti steroidi per ridurre l’infiammazione delle vie aeree. Nel caso di Papa Francesco, i medici hanno scelto una ventilazione non invasiva per facilitare la respirazione. Ora l’attenzione è rivolta al rischio di complicazioni, come una polmonite ab ingestis, causata dall’inalazione accidentale di cibo, o un peggioramento della funzionalità respiratoria.