CORONAVIRUS Brusaferro (Istituto superiore di Sanità): "Italia tra i Paesi d'Europa con minor circolazione di contagi" La curva epidemia presenta dati abbastanza confortanti, anche a San Marino. Dal 15 ottobre arriva il "super Green pass" obbligatorio per tutti i lavoratori

Sono stabili i contagi a San Marino, sempre 60 come ieri, nonostante i 4 contagiati in più, perché anche i guariti, da ieri, sono 4. 57 si curano a casa, restano in 3 in ospedale. I dati italiani sul contagio questa settimana sono abbastanza confortanti, anzi secondo il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in questo momento in Europa l'Italia si caratterizza “come uno dei Paesi con la circolazione più contenuta”. Quasi tutte le regioni sono classificate a rischio basso, sostanzialmente quello che accadeva l'anno scorso in questo periodo, prima della recrudescenza dei contagi dovuta alla ripresa delle attività e alle scuole. Quest'anno le due variabili che differenziano dal 2020 sono i vaccini e la variante Delta, assai più contagiosa.

Nonostante siano ancora senza una prima dose di vaccino 3 milioni e 400mila di ultra 50enni, il presidente Brusaferro ha lodato la prestazione dei più giovani, che stanno rispondendo molto bene alle vaccinazioni. Dal 15 ottobre arriva anche il “super Green pass”, obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, per chi si presenta senza certificato la retribuzione viene meno dal primo giorno, ma non può essere motivo di licenziamento. Resta sotto cinquemila l'incremento odierno (4.552, incidenza all'1,6%) terapie intensive (-6) e ricoveri in calo (-29), 66 decessi. In Emilia Romagna sono 473 i nuovi positivi, incidenza ancora sotto il 2% (1,7%); tutti in discesa gli indicatori ospedalieri (-3 terapie intensive, -16 ricoveri ordinari); 7 i decessi, uno anche a Rimini (un uomo di 74 anni) e dove i casi in più sono 49 (32 sintomatici). E mentre gli Stati Uniti superano quota 670mila morti per Covid, confermandosi il Paese col maggior numero di casi (oltre 41 milioni) e di vittime in assoluto, il governo del Regno Unito da' via libera a un alleggerimento delle restrizioni per chi viaggia dall'estero: si riducono i Paesi in lista rossa, mentre per quelli nella lista chiamata ambra, tra cui Italia, Usa e il grosso dell'Europa, ci saranno facilitazioni per i vaccinati con due dosi, come quella di evitare il test negativo d'ingresso.

